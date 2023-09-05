Украинцы купили рекордное количество б/у авто в августе

В течение августа украинцы купили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей из-за границы – это больше всего за последний год.

Об этом сообщает профильная ассоциация Укравтопром.

По сравнению с июлем 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти на 12%. По отношению к августовскому показателю 2022 года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 27%.

Как отмечают в ассоциации, августовское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за предыдущие 12 месяцев.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%. На втором месте дизельные машины – 32%. Далее следуют электромобили (15%), автомобили с ГБО (5%) и гибриды (3%).

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf – украинцы купили 1725 машин этой модели.

В десятку самых популярных моделей месяца также вошли:

Renault Megane – 1363 ед.;

Skoda Octavia – 952 ед.;

Volkswagen Passat – 835 ед.;

Nissan Leaf – 505 ед.;

Ford Focus – 426 ед.;

Nissan Qashqai – 412 ед.;

Volkswagen Tiguan – 408 ед.;

Volkswagen Touran – 375 ед.;

Audi A4 – 365 ед.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в августе перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

Всего с начала 2023 года свою первую регистрацию в Украине прошли 127 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы – это в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за то же время.