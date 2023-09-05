Германия передала Украине партию новых боеприпасов к Gepard

Германия передала Украине только что произведенные на восстановленной производственной линии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard, сообщает Европейская правда.

В Минобороны Германии отметили, что строительство производственной линии для изготовления боеприпасов ранее успешно завершили в амбициозные сроки, что позволило осуществить первую поставку пятизначного количества снарядов в Украину.

"Война в Украине почти ежедневно напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух важных аспектах" , – заявил министр обороны Борис Писториус.

"Я рад, что мы так быстро и без бюрократических препятствий запустили производство" , – добавил он.

Министр заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в тех сферах, которые являются ее сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.

В феврале 2023 года министр обороны Германии на заседании в формате "Рамштайн" заявил, что по заказу Федерального министерства обороны Германии компания Rheinmetall AG восстановит производственную линию для производства боеприпасов к Gepard.

Подписанный в феврале контракт с бюджетом в 168 миллионов евро предусматривает поставку всего 300 тысяч снарядов. Для этого необходимо было перезапустить производство и найти способ переработки старых боеприпасов с помощью новых средств.

Несмотря на этот сложный процесс, первые боеприпасы удалось доставить в Украину почти через семь месяцев после подписания контракта.

На сегодня Германия поставила Киеву 46 установок Gepard. Еще шесть должны поступить в ближайшее время.