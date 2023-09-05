Пилота, перегнавшего Ми-8 из РФ в Украину, тщательно проверяли – ГУР

Украинские спецслужбы тщательно проверили 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем в Украину и сдал ВСУ. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сказал на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"При проведении подобных операций все эти вещи предусматриваются. Когда официально Украина призывает россиян переходить на нашу сторону вместе с техникой - это ведь не пропаганда. Это же не ложь. Это правда. И вот мы видим наглядно реализацию этого проекта".

Конечно, весь комплекс мер совершенно разнообразных применений для того, чтобы убедиться, что речь идет не о вражеской игре, не о контригре, а о реализации нашей операции и о настоящих намерениях пилота с той стороны. Поэтому да, нашу ситуацию и весь комплекс мер проверки, безусловно, реализовали" , - сказал Юсов.

По его словам, спецслужбы рассматривали разные варианты развития событий и, прежде чем перейти к финальной стадии реализации сделки, провели "прямые и перекрестные" мероприятия проверок. Юсов подчеркнул, что российские пилоты – это обычно люди небедные и, если идут на такой шаг, рискуют жизнью точно потому, что есть понимание реальной ситуации.

Представитель ГУР добавил, что пилот 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае РФ Максим Кузьминов все, что предусмотрено законом о вознаграждении за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины, пригодную для применения боевую технику, обязательно получит, как и новые документы и защиту.

"Максим сейчас свободный человек в свободной стране. Насколько известно, у него есть намерение присоединиться к сектору безопасности и обороны Украины и в дальнейшем противодействовать российской военной агрессии в войне. Но прежде всего, это его решение. Решение человека, сделавшего свой сознательный выбор" , - добавил Юсов.

В то же время он подчеркнул, что РФ вкладывает ресурсы, чтобы усиливать свое влияние, вербовать новых агентов, провоцировать и реализовать новые "игры". Украина также наращивает агентурную сеть на территории государства-агрессора как количественно, так и качественно, и проводит там сейчас целый ряд сложных спецопераций, детали которых раскрывать нельзя.