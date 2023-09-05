Эрдоган о войне РФ против Украины: Мира на горизонте не видно

Никакой перспективы мира между Россией и Украиной нет на горизонте. Тем не менее Турция готова стать посредником в переговорах.﻿ Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"К сожалению, война, которая длится уже 1,5 года, все еще продолжается. На горизонте также нет никакой обнадеживающей перспективы мира" , - сказал он.

Как отметил Эрдоган, позиция Турции по поводу войны не меняется.

"С самого первого дня мы всегда защищали мир, диалог и дипломатию. Мы упорно работали, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масло в огонь, мы постарались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей основе" , - сказал он.

Турция также готова внести свой вклад в мирные переговоры, а по мнению Эрдогана, якобы в этой войне не должно быть ни победителя, ни проигравшего.

"Точно так же мы продолжим свою роль посредника, как в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская АЭС" , - добавил он.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября летал в Сочи на встречу с Путиным. Перед визитом издание Milliyet сообщало, что Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной.