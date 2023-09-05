Рада уволила Резникова с должности министра обороны
Верховная рада Украины отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова. Решение поддержали 327 депутатов.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Отставку Резникова фактически поддержали все парламентские фракции и группы.
По словам Железняка, нового министра назначат завтра. Ожидается, что на должность назначат Рустема Умерова.
Ранее Резников написал заявление об отставке после того, как президент Владимир Зеленский публично объявил о смене министра.