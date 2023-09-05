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Рада уволила Резникова с должности министра обороны

Верховная рада Украины отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова. Решение поддержали 327 депутатов.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Отставку Резникова фактически поддержали все парламентские фракции и группы.

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Фото: t.me/yzheleznyak

По словам Железняка, нового министра назначат завтра. Ожидается, что на должность назначат Рустема Умерова.

Ранее Резников написал заявление﻿ об отставке после того, как президент Владимир Зеленский публично объявил о смене министра.

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