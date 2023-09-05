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В Санкт-Петербурге во двор военкомата подбросили взрывчатку – росСМИ

Во дворе военкомата в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство с порохом, сообщает Украинская правда.

По информации издания "Фонтанка", устройство взорвалось в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу возле военкомата в Невском районе.

Шахта получила незначительные повреждения от взрыва. По предварительной информации, устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

Место происшествия оцеплено.

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Фото: "Фонтанка"

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