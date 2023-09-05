В Санкт-Петербурге во двор военкомата подбросили взрывчатку – росСМИ
Во дворе военкомата в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство с порохом, сообщает Украинская правда.
По информации издания "Фонтанка", устройство взорвалось в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу возле военкомата в Невском районе.
Шахта получила незначительные повреждения от взрыва. По предварительной информации, устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.
Место происшествия оцеплено.