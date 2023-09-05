В МИД объяснили, почему невозможно провести выборы во время войны

Провести выборы в Украине во время войны невозможно, ведь сейчас миллионы граждан находятся за границей, и им нужно дать возможность проголосовать.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Украины в интервью французскому телеканалу France 5, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Проблема не в том выигрывает президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени" , - сказал Кулеба.

Он напомнил, что сейчас миллионы украинцев находятся за границей, и им нужно дать право проголосовать.

"Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы провести выборы" , - подчеркнул министр.

Выборы в Украине в 2024 году

29 октября в Украине должны были состояться парламентские выборы, однако во время действия военного положения такая возможность запрещена законом. Также уже в 2024 году в Украине должны состояться президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Сенатор США Линдси Грэм 24 августа заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что готов провести выборы, если союзники окажут Украине соответствующую помощь. В частности, речь идет о 5 млрд и о западных наблюдателях, в том числе и в окопах.

Позже Линдси Грэм призвал союзников предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году.

Позже у президента Украины Владимира Зеленского спросили, пойдет ли он на второй срок, если выборы в 2024 году все-таки состоятся. Однако прямого ответа не последовало. Глава государства только подчеркнул, что не покинет свою страну во время войны.