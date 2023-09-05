Зеленский может встретиться с премьером Израиля в сентябре – источник

Израиль осенью присоединится к формату Крымской платформы – пока на парламентском уровне. Кроме того, на полях Генассамблеи ООН возможна встреча президента Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Лига.net.

Источник издания сообщил, что Израиль недоволен резким тоном и ультимативными заявлениями в прессе с украинской стороны. Он ожидает, что осенью появятся две возможные "точки снижения накала" в отношениях между двумя странами.

Первой может стать встреча Зеленского и Нетаньяху в сентябре на полях Генассамблеи ООН, утверждает источник. По его словам, лидеры приедут в Нью-Йорк примерно в одни и те же дни, работа над организацией встречи ведется, однако четкого подтверждения, что она состоится, пока нет.

В октябре Израиль присоединиться к парламентской ассамблее Крымской платформы, говорит источник.

Кнессет (парламент, - ред.) будет представлять глава комиссии по иностранным делам и обороне, экс-спикер Йоэль Эдельштейн. В делегацию войдет также сопредседатель группы дружбы с Украиной Зеэв Элькин.

Удастся ли поднять участие Израиля в Крымской платформе до уровня лидеров стран, источник пока спрогнозировать не может.

Президент Зеленский, как ожидается, примет участие в ежегодной серии выступлений мировых лидеров в ООН и в заседании Совета Безопасности ООН по войне России против Украины.