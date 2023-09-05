В Молдове заявили о необходимости развивать армию, несмотря на нейтралитет

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, какова роль нейтрального статуса республики в обеспечении ее национальной безопасности. Об этом он заявил на церемонии, посвященной Дню национальной армии, сообщает Европейская правда.

Глава правительства заявил, что ситуация, когда "десятилетиями пренебрегали" вооруженными силами, изменилась, и теперь у них есть поддержка президента Санду и всего правительства, чтобы стало возможным активизировать усилия по поддержке и инвестированию в армию

"А наш нейтралитет – это инструмент внешней политики. Нам нужно больше инвестировать в армию, и мы это делаем" , – заявил Речан.

По его словам, сейчас Молдова находится в "сложной, нестабильной и рискованной региональной ситуации", когда Россия напала на Украину, но, указал он, благодаря украинцам и их мужеству в Молдове – мир и безопасность.

"Но мы не должны воспринимать это как нечто само собой разумеющееся, это заставляет нас и дальше повышать нашу обороноспособность, повышать нашу способность к оперативной совместимости, а наши учения в международных миссиях тем более важны" , – отметил Речан.

Отметим, что Молдова в конце сентября проведет четвертые за год плановые учения резервистов вооруженных сил.