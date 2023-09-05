ГБР разоблачило схему по продаже одежды и другой военной амуниции ВСУ

Правоохранители обнаружили противоправную схему по продаже одежды и другой военной амуниции Вооруженных сил Украины через одну из известных Интернет-платформ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-службу ГБР.

По данным бюро, злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь. На этикетках было указано "Собственность ВСУ. Не для продажи".

По результатам проведения процессуальных мероприятий установлено, что правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области. К схеме были привлечены по меньшей мере двое военнослужащих одной из воинских частей и еще трое гражданских лиц.

В ГБР сообщили, что военные похищали имущество, приобретенное за счет государства, и передавали гражданским участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей через интернет-платформу.

Также злоумышленники принимали и отдельные "заказы" от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Полученные деньги они делили между собой.

В последний день августа правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части, по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, и месту хранения похищенного имущества. По результатам обысков обнаружено и изъято:

банковские карты,

средства связи,

записи с "черной бухгалтерией",

тысячи единиц военного снаряжения.

Окончательную сумму нанесенного государству ущерба будет установлено по результатам экспертиз.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около сотни обысков в военкоматах 11 областей Украины.