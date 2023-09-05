ГПСУ поймала более 20 тысяч человек на попытке незаконно выехать из Украины с 24 февраля

Государственная пограничная служба с начала полномасштабной войны зафиксировала более 20 тысяч попыток незаконно пересечь границу, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей.

"Больше всего случаев фиксируется при попытке пересечь границу в зеленом участке, то есть за пределами пунктов пропуска. Всего с 24 февраля прошлого года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины.

Также фиксируются попытки незаконного пересечения границы в пунктах пропуска, когда люди пытаются использовать поддельные документы. С 24 февраля прошлого года в целом разоблачено около 6 200 таких лиц".

Больше всего попыток пересечения границы по зеленым участкам фиксируют на границе с Румынией и Молдовой.

Как сообщает Демченко, тех, кто использует поддельные документы и пытается подкупить работников Пограничной службы, передают полиции. Для тех, кто пытается пересечь границу по зеленым участкам, предусмотрена административная ответственность. О них информируют работников правоохранительных органов

Правоохранители с начала полномасштабного вторжения разоблачили 220 преступных групп, которые занимались переправкой через границу.