Зеленский предложил Раде назначить Умерова министром обороны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру на должность министра обороны. Ведомство возглавит экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит соответствующий проект постановления.

Что известно об Умерове

Рустем Умеров родился в Узбекистане в семье выходцев из Алушты. В 2019 году его избрали народным депутатом Украины от партии "Голос".

В период своей работы в Раде Умеров возглавлял специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи.

Уже в сентябре 2022 года его назначили главой Фонда госимущества.

Последние несколько недель СМИ начали распространять информацию о том, что Умерова хотят сделать министром обороны. На этой должности он заменит Алексея Резникова.

Это происходит на фоне ряда скандалов с закупками для военных, которые проводило ведомство.