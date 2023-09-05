Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение

Вручать повестки военнообязанным мужчинам могут как в общественных местах, так и по месту жительства. Некоторые пытаются уклониться от мобилизации и отказываются брать документ, сообщает РБК-Украина.

Можно ли отказаться от получения повестки или не подписывать ее во время вручения представителями военкоматов, в комментарии объяснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Лицо, которому вручается повестка, имеет право отказаться от его подписи, но это не отменяет сам факт вручения повестки, отмечает юрист.

"Отказ от подписи означает, что человек не подтверждает свое ознакомление с содержанием повестки. Важно помнить, что отказ от подписи повестки не освобождает вас от ответственности перед законом или от обязанности выполнить действия, предусмотренные в повестке" , – объясняет Екатерина Анищенко.

Отказ от подписи может вызвать дополнительные процедурные или правовые последствия, так как по результатам такого отказа будет составлен Акт, который зафиксирует отказ, но не отменит обязанность.

"Отказ от подписи не влияет на факт вручения документа. Согласно законодательству, важен сам факт передачи повестки лицу, а не его подпись. Это сделано для того, чтобы избежать возможных уклонений от исполнения обязанностей, которые могут быть определены в повестке" , – отмечает адвокат.

В то же время отказ принимать повестку, вручаемую официальными представителями, такими как работники военного комиссариата или полиции, может иметь правовые последствия.

"Сам отказ от принятия повестки не освобождает вас от ответственности перед законом. Это может привести к проведению дополнительных процедур – например, повторной попытки вручения через судебные органы, а также может повлиять на вас в контексте выполнения обязательств, указанных в повестке" , – уточняет специалист.

В зависимости от конкретных обстоятельств и типа повестки (например, повестка на мобилизацию или боевая повестка) возможные последствия могут варьироваться.