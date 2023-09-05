Стефанишина рассказала, когда Украина будет готова к членству в ЕС и НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в Европейском Союзе через 2 года, в НАТО – раньше, сообщает Голос Америки.

Об этом Стефанишина сказала в интервью.

Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о необходимости приготовить ЕС к расширению до 2030 года, вице-премьер отметила, что это не означает необходимость для Украины ждать семь лет на возможность вступления.

Стефанишина уверена, что Украина сможет провести эффективные переговоры, выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов, а также создать условия для восстановления украинской экономики, которые позволят Украине стать конкурентоспособным членом Европейского Союза.

"Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения" , — отметила она.

По словам вице-премьера, вступление в НАТО для Украины может выглядеть ближе.