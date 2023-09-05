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Путин: "Западные кураторы" специально поставили еврея во главе Украины

Путин: "Западные кураторы" специально поставили еврея во главе Украины
Фото: kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Путин в комментарии журналисту пропагандистского телеканала ВГТРК, передает "Медуза".

"Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине".

Что предшествовало:

  • В июне Путин заявил, якобы со ссылкой на своих "друзей-евреев", что Зеленский "не еврей, а позор еврейского народа".
  • Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору, что гордится президентом Зеленским.

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