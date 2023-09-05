Путин: "Западные кураторы" специально поставили еврея во главе Украины
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Путин в комментарии журналисту пропагандистского телеканала ВГТРК, передает "Медуза".
"Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине".
Что предшествовало:
- В июне Путин заявил, якобы со ссылкой на своих "друзей-евреев", что Зеленский "не еврей, а позор еврейского народа".
- Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору, что гордится президентом Зеленским.