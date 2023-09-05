МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

В Министерстве иностранных дел считают, что кремлевского диктатора Владимира Путина зациклило на происхождении украинского президента, что свидетельствует о его "глубоко укоренившемся антисемитизме", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление Путина от 5 сентября, в котором он связал еврейское происхождение Зеленского с героизацией нацизма.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит.

Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку".

5 сентября в комментарии пропагандистского телеканала ВГТРК Путин заявил, что "западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украины.