Минэнергетики: Литва передала Украине еще один мощный автотрансформатор

Украина получила от Литвы второй мощный силовой автотрансформатор в рамках сотрудничества и помощи в восстановлении энергосистемы, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Как отмечают в ведомстве, его установят на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии. Он будет трансформировать напряжение с магистрального до распределительного уровня, обеспечивая питанием до 200 тысяч домохозяйств.

"Литва – не просто партнер, но и надежный друг Украины. Мы совместными усилиями противодействуем агрессии российских террористов на разных участках фронта, в частности энергетическом. Спасибо нашим литовским друзьям за эту поддержку", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, поддержка литовских партнеров в виде мощного оборудования помогает украинским энергетикам не только восстанавливать поврежденные объекты, но и усиливать устойчивость энергосистемы.

За содействие в передаче автотрансформатора Минэнерго также выразило благодарность компании LITGRID, которая стала донором, а также неправительственной организации MELYNA IR GELTONA (BLUE/ YELLOW) и посольству Литвы в Украине.

Украина получила из Литвы уже 67 грузов гуманитарной помощи общим весом более 1 286 тонн. Среди полученного оборудования – электростанции резервного питания, силовые трансформаторы, трансформаторы тока-напряжения, трансформаторы тока, трансформатор напряжения и другое оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы.

В мае сообщалось, что Украина с начала российского вторжения получила около 90 тысяч тонн помощи в натуральной форме, например оборудования и медикаментов, через Механизм гражданской защиты ЕС.

Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС 20 апреля 2023 года. В рамках этого механизма государства ЕС и другие страны сотрудничают в вопросах готовности и реагирования на кризисы и катастрофы.

Благодаря действию Механизма Украина получала помощь и раньше, как и любая страна в мире после соответствующего запроса. Как член Механизма Украина получит доступ к экспертным обменам, учебным программам и тренировкам, а также сможет оказывать помощь странам, которые оказываются в кризисе.