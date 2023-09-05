Зеленский подписал указ об увольнении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко

Президент Владимир Зеленский во вторник, 5 сентября, подписал указ об увольнении главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, сообщает Новое время.

Указ опубликован на сайте главы государства.

Ранее увольнение Кириленко согласовал Кабинет министров — предполагается, что он может возглавить Антимонопольный комитет.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Павел Кириленко может возглавить Антимонопольный комитет после того, как его руководительница Ольга Пищанская написала заявление об отставке. Пищанская может занять должность главы Фонда госимущества, а глава ФГИ Рустем Умеров станет министром обороны вместо Алексея Резникова.

5 сентября Верховная Рада поддержала отставку Умерова с поста главы ФГИ. Ожидается, что парламент проголосует за его назначение министром обороны 6 сентября.