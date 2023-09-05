ОВА: Оккупанты обстреляли Херсонскую область, ранен мужчина
Российские оккупанты во вторник, 5 сентября, обстреляли село Токаровку Херсонской области. В результате ранение получил 65-летнйи мужчина, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.
Армия России ударила по Токаревке приблизительно в 17:30.
По данным ОВА, в результате обстрела пострадал 65-летний мужчина, находившийся у дома.
"Раненого госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь", — сообщает пресс-служба.
Оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденные районы Херсонской области. В воскресенье, 3 августа, в результате российского обстрела Херсонской области погиб один человек, еще четверо получили ранения.