ОВА: Оккупанты обстреляли Херсонскую область, ранен мужчина

Российские оккупанты во вторник, 5 сентября, обстреляли село Токаровку Херсонской области. В результате ранение получил 65-летнйи мужчина, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

Армия России ударила по Токаревке приблизительно в 17:30.

По данным ОВА, в результате обстрела пострадал 65-летний мужчина, находившийся у дома.

"Раненого госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь" , — сообщает пресс-служба.

Оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденные районы Херсонской области. В воскресенье, 3 августа, в результате российского обстрела Херсонской области погиб один человек, еще четверо получили ранения.