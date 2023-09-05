Комитет Рады поддержал назначение Умерова министром обороны

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, все члены комитета поддержали назначение Умерова главой Минобороны.

Нардеп напомнил, что последний этап назначения пройдет завтра, когда соответствующий проект постановления будут рассматривать в Верховной раде.

Увольнение Резникова

Напомним, сегодня, 5 сентября, Верховная рада решила уволить министра обороны Алексея Резникова. Это произошло на фоне ряда скандалов в ведомстве, которые связаны с закупками экипировки и продуктов для военных по завышенным ценам.

Еще несколько дней назад президент Владимир Зеленский подтвердил, что хочет назначить новым главой Минобороны Рустема Умерова.

Что известно об Умерове

Напомним, Рустем Умеров ранее занимал должность главы Фонда госимущества. Он родился в Узбекистане в семье выходцев из Алушты.

В 2019 году его избрали нардепом от партии "Голос". Уже в сентябре 2022 он начал возглавлять Фонд госимущества.