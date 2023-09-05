США призвали КНДР прекратить переговоры с РФ и пригрозили последствиями

Государственный департамент США призвал Северную Корею прекратить переговоры с Российской Федерацией, а в Белом доме пригрозили последствиями. Известно, что страны не раз обсуждали вопрос вооружения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN и Sky News.

Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, после сообщений о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится в России с российским диктатором Владимиром Путиным, признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются".

"Как вы все знаете, некоторые из вас сообщали, что в прошлом месяце Сергей Шойгу, российский министр обороны, посетил КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян продать России артиллерийские боеприпасы, и у нас есть информация, что Ким Чен Ын ожидает, что эти дискуссии будут продолжать, включая дипломатическое взаимодействие в России на уровне лидера" , - сказал Патель.

Он заявил, что США призвали КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и придерживаться публичного обязательства, взятого Пхеньяном, не предоставлять и не продавать оружие России.

Патель отметил, что Россия "вынуждена отчаянно искать по всему миру" оружие, которое можно было бы использовать в войне в Украине из-за санкций США.

В то же время, как пишет Sky News, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Северная Корея "заплатит цену", если предоставит оружие России для войны против Украины.

Сотрудничество между Россией и КНДР

Напомним, что Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, а с начала года, по информации США, поставляла боеприпасы боевикам ЧВК "Вагнера".

Недавно секретарь Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.

В конце прошлого года США заявили, что КНДР поставила в Россию пехотные ракеты и ракеты для использования "вагнеровцами". По словам координатора стратегических коммуникаций СНБ США Джона Кирби, обсуждаемое потенциальное соглашение обеспечит значительные боеприпасы для различных типов систем вооружения, включая артиллерию.

Отметим, что 4 сентября газета New York Times сообщила о возможной встрече Ким Чен Ынна с Путиным в России. Ожидается, что она состоится в этом месяце, и во время ее стороны намерены обсудить поставки вооружений.

Мы также писали, что представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон сообщала, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассчитывает взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным для активного продвижения переговоров между двумя странами по передаче вооружений для РФ.