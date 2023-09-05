Воздушные силы: Россияне запустили ударные БпЛА в направлении Украины

Российские захватчики запустили из оккупированного Крыма несколько групп ударных беспилотников в направлении южных областей Украины, также наблюдается активность авиации врага на юго-восточном и восточном направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (рф) в направлении южных областей".

Сообщается, что возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА.

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях.