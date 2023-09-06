ISW: Украинские силы продвигаются вдоль укреплений РФ в Запорожской области

Украинские военные продвинулись в район Роботино, а также продвигаются вдоль линии российских укреплений в Вербовом.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).﻿, сообщает Украинская правда.

По данным Института, украинские войска продолжают продвигаться на западе Запорожской области. На геолокационных видеозаписях, опубликованных 5 сентября, видно, что российские войска наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Роботино. Это указывает на то, что украинские силы продвинулись в район вблизи населенного пункта, который, как ранее утверждали российские войска, они контролируют. Украинские силы также продвинулись к югу от Роботино и к северо-западу от Вербового.

Геолокационные данные, свидетельствующие о расположении сил на северо-западе от Вербового, позволяют предположить, что они продвигаются вдоль линии российских укреплений, которые пролегают вдоль этого населенного пункта.

Украинские военные источники также подтвердили, что украинские силы достигли успеха в направлении Роботино-Новопрокоповка к югу от Орехова, а также сообщили, что украинские силы проводят успешные наступательные операции к югу от Бахмута.

Российские источники продолжают жаловаться на то, что российским войскам не хватает контрбатарейных средств и артиллерийских боеприпасов в условиях украинского контрнаступления, с которым Кремль и Министерство обороны (МО) России, как сообщается, пытаются бороться.

Украинские контрнаступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей, скорее всего, достигли успеха. Они зажали части 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) и не позволили им передислоцироваться на критические участки фронта в западной части Запорожской области.

Российский блогер 5 сентября опубликовал аудиозапись якобы от солдата российского 247-го полка (ВДВ), в которой солдат утверждает, что ему приходится забирать тела российских военнослужащих под Старомайорском, поскольку российское командование не контролирует процесс забора тел. Солдат утверждает, что его подразделение потеряло 49 человек за один день боев.

Ключевые выводы ISW за 5 сентября