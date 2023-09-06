Ночной удар по Одесчине: на погиб человек, есть разрушения

Ночью 6 сентября в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего погиб человек, есть разрушения.﻿﻿ Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Украинская правда.

"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, умер в больнице" , – отметил он.

Кроме того, Кипер сообщил, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары.

Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.