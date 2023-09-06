Ночной удар по Одесчине: на погиб человек, есть разрушения
Ночью 6 сентября в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего погиб человек, есть разрушения. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Украинская правда.
"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, умер в больнице", – отметил он.
Кроме того, Кипер сообщил, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары.
Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.