ПВО ночью уничтожило 8 ракет и 15 "Шахедов" - Воздушные силы
В ночь на 6 сентября российские оккупанты нанесли удары по Украине ракетами и беспилотниками-камикадзе. Противовоздушная оборона уничтожила 8 ракет и 15 дронов типа Shahed.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего зафиксировали 33 воздушных целей, которые запустили россияне. Среди них:
- 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М";
- 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
Силами и средствами противовоздушной обороны, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 23 воздушные цели: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическая ракета "Искандер-М" и 15 ударных БпЛА типа Shahed-136 /131, сообщили в Воздушных силах.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.