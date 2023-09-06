ПВО ночью уничтожило 8 ракет и 15 "Шахедов" - Воздушные силы

В ночь на 6 сентября российские оккупанты нанесли удары по Украине ракетами и беспилотниками-камикадзе. Противовоздушная оборона уничтожила 8 ракет и 15 дронов типа Shahed.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксировали 33 воздушных целей, которые запустили россияне. Среди них:

7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Силами и средствами противовоздушной обороны, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 23 воздушные цели: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическая ракета "Искандер-М" и 15 ударных БпЛА типа Shahed-136 /131, сообщили в Воздушных силах.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.