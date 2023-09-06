ВСУ отразили атаки окупантов на четырех направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском направлениях. Всего произошло 28 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 6 сентября.

За прошедшие сутки враг нанес 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного – Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крахмального в Харьковской области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам.

На Лиманском направлении защитники отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Северского, Спорного Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах Железнянского, Клещиевки, Белой Горы Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного, Орехова Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам.

В Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 боеприпас и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.