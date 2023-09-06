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ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 36 артсистем – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 36 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 610 российских оккупантов, а также уничтожили 8 танков, 36 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 266290 (+610) человек,
  • танков – 4497 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 8682 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 5685 (+36) ед,
  • РСЗО – 748 (+1) ед,
  • средств ПВО – 505 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4519 (+7) ед,
  • крылатых ракет – 1447 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8190 (+15) ед,
  • специальной техники – 852 (+1) ед.

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