В Германии экс-сотрудника разведки обвинили в госизмене за работу на РФ

Арестованного в прошлом году по подозрению в шпионаже бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии обвинили в государственной измене, сообщает Европейская правда.

Федеральная прокуратура выдвинула обвинения против Карстена Л. и его вероятного помощника Артура Е. в Апелляционном суде Берлина.

Обоих мужчин обвиняют в государственной измене в особо тяжком случае.

В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в декабре 2022 года Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны Карстена Л. по подозрению в государственной измене – мужчину подозревают в шпионаже в пользу России. Его сообщника Артура Э. арестовали в январе. Он выполнял курьерскую работу между сотрудником разведки и российскими спецслужбами.

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.