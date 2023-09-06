Сырский: РФ хочет реванша под Купянском и Лиманом, готовит штурмовиков
Российские оккупанты готовят штурмовые отряды и перебрасывают части 25 армии на участок фронта Купянск-Лиман. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает Лига.net.
По его словам, враг собирается перехватить оперативную инициативу на востоке и взять реванш — на Купянском направлении завершает подготовку штурмовых отрядов, ведет ожесточенные обстрелы.На Лиманском направлении россияне продолжают менять войска на части 25 армии, которая была сформирована на территории РФ.
Под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои, захватчики пытаются удержать позиции, но Вооруженные Силы Украины постепенно выбивают оккупантов.
"Основная задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потерю рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное — сделать это с минимальными потерями", — заявил Сырский.