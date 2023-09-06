Индия планирует изменить свое название

Индия рассматривает возможность смены своего официального названия на Бхарат. Это предложение было выдвинуто в рамках национального диалога по культурному идентитету страны. Об этом сообщает издание The Economic Times, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Правительство под руководством Нарендры Моди, скорее всего, представит резолюцию об изменении официального названия Индии на "Бхарат" во время специальной сессии Парламента, запланированной с 18 по 22 сентября.

Лидер Конгресса Джайрам Рамеш также подтвердил, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были отправлены под названием "Президент Бхарата" вместо "Президент Индии".

Главный министр штата Асам Химанта Бисва Сарма и несколько лидеров партии "Бхаратия Джаната Парти" также поддержали переименование страны.

"Республика Бхарат – счастлива и горда тем, что наша цивилизация смело шагает вперед в эпоху развития Амрит Каал" , - написал Сарма.

Парламентарии уверены, что древнее название Бхарат должно быть восстановлено и должно оставаться неизменным. Один из чиновников назвал текущее название символом "колониального рабства", наложенным британцами. Он выступил за то, чтобы Индия даже не упоминалась в Конституции.

Однако идея смены названия не понравилась всем чиновникам. Национальный лидер партии "Сивани Аам Аадми" Арвинд Кейривал подверг критике инициативу. Он подчеркнул, что страна принадлежит людям, а не партиям.

Для справки

Название "Бхарат" является санскритским термином, который использовался для обозначения индийской территории в давние времена.

В настоящее время доступны фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие проведение публичных дискуссий и консультаций по этому вопросу. В социальных сетях и СМИ активно обсуждаются плюсы и минусы такого изменения названия.

В любом случае, решение о переименовании Индии будет принято после тщательного изучения общественного мнения и консультаций с разными заинтересованными сторонами.