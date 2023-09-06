Армения и США проведут совместные военные учения
В Армении в сентябре пройдут совместные с американцами военные учения, сообщает Украинская правда.
"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" состоятся совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", – заявили в Минобороны Армении.
Сообщается, что учения предусматривают "выполнение задач по стабилизации между конфликтующими сторонами во время миротворческой миссии".
"Целью учений является повышение уровня совместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" НАТО/ПВМ", – говорится в сообщении.