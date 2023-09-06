Украина получит от Британии разведывательные бронемашины Scimitar
Великобритания передает Украине бронированные разведывательные машины CVR(T) модификации Scimitar MK2 после подготовки специалистами компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), сообщает Укринформ.
Как отмечается, представители RBSL отправились в Германию, чтобы помочь военнослужащим британской армии в подготовке разведывательных машин класса CVR(T) MK2 к отправке в Украину.
Специалисты оказали поддержку в диагностировании неисправностей, технические консультации и рекомендации по ремонту, советы по безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и приняли участие в ремонте.
Всего за 32 дня удалось подготовить 23 машины.
Модификации CVR(T) включают, в частности, легкие танки Scorpion и Scimitar, бронетранспортер Spartan, самоходную противотанковую ракетную установку Striker и командно-штабную машину Sultan.