Наступление на юге: Генштаб сообщает об успехах ВСУ в направлении Новопрокоповки
На направлении Роботино-Новопрокопка украинские войска имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях", - сообщил он.
Ковальчук отметил, что украинские военные на направлении Роботино-Новопрокоповка имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
По словам спикера, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.
В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Также на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещиевки. Трудные бои продолжаются", - добавил он.