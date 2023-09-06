Наступление на юге: Генштаб сообщает об успехах ВСУ в направлении Новопрокоповки

На направлении Роботино-Новопрокопка украинские войска имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях" , - сообщил он.

Ковальчук отметил, что украинские военные на направлении Роботино-Новопрокоповка имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Карта: DeepState

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

По словам спикера, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях.