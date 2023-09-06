В Еврокомиссии сегодня рассмотрят продление запрета агропродукции из Украины

Коллегия Европейской Комиссии сегодня намерена рассмотреть предложения еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского по решению проблемы экспорта украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию, сообщает Укринформ.

"Импорт зерна из Украины очень чувствительный вопрос. Завтра мы будем обсуждать это во время встречи коллегии Еврокомиссии. Вы знаете, что моя позиция четкая: мы должны поддержать Украину, прежде всего - транзит зерна из Украины в большее количество морских портов…"

В то же время если запрет на такой импорт в пять прифронтовых государств не будет продлен, мы можем ожидать нового масштабного кризиса в этих пограничных странах" , - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что от низких цен на зерно, являющееся следствием российской блокады украинских портов, страдает и сама Украина. Предложение предоставить Украине компенсацию стоимости транзита поможет поддержать конкурентоспособность украинского зернового экспорта и вернуться на традиционные рынки.

"Черноморские пути заблокированы Россией, поэтому "коридоры солидарности" остаются единственным возможным путем для украинского экспорта. Это означает дополнительные расходы на транзит. Нам нужно развить эти маршруты и использовать больше морских портов. Главный вызов – это не инфраструктура, а экономический аспект. Транзит является слишком ценным для украинских компаний, чтобы экспортировать зерно и быть конкурентными на других рынках. Поэтому я предложил финансово поддержать Украину путем компенсации стоимости транзита. Мы обсуждали это на коллегии" , - отметил Войцеховский.

Еврокомиссар подчеркнул, что такое предложение – продлить временный запрет на украинский аграрный экспорт в пять "прифронтовых" стран до конца года и предоставить Украине компенсацию расходов за транзит - на этом этапе является его личной позицией, которую он завтра представит Еврокомиссии.

Кроме того, завтра коллегия выслушает обновленную информацию от технической миссии, только что посетившей Румынию, для изучения возможности увеличения пропускной способности ее портов. Именно Румыния, по словам Войцеховского, остается главной транзитной страной для украинского зерна.

"Мы, как Европейский Союз, решительно поддерживаем Украину. Особенно это касается пяти соседних стран-членов, их общества и людей, которые приложили огромные усилия по поддержке Украины, что отразилось также в государственных расходах. Один из элементов этой поддержки - открытие наших рынков для продукции из Украины, в первую очередь, для – сельскохозяйственной продукции…

Поэтому этот временный запрет (на экспорт зерна – ред.) не является дискриминацией, он не касается всего ЕС, и рассматривается как мера, чтобы предотвратить негативные последствия для обеих сторон. "Прямой импорт не хорош для фермеров этих "прифронтовых" стран, но также для Украины, потому что это спекулятивная торговля" , - заявил представитель Еврокомиссии.

Он напомнил, что сейчас украинский экспорт на рынок ЕС составляет 28 миллиардов евро, из этого объема почти половина – 13 миллиардов евро, – приходится на сельскохозяйственные продукты. За прошлый год объем этого украинского аграрного экспорта в ЕС вырос на 6 миллиардов евро, 5 из которых пришлись именно на пять приграничных с Украиной государств, что повлекло шок для их рынков.

"Украина была заблокирована Россией, украинское зерно было намного дешевле цен на глобальном и мировом рынке. Это было использовано, хотя и законно, но не совсем честно, теми трейдерами, которые воспользовались этой ситуацией. Поэтому это (экспорт – ред.) не является прибыльным для фермеров как в ЕС, так и Украине.