В ЕС подписали первые контракты о совместных закупках оружия для Украины

Европейское оборонное агентство (EDA) во вторник, 5 сентября, подписало восемь контрактов с европейской промышленностью на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины, сообщает Европейская правда.

Подписание контрактов стало первым в истории шагом к использованию Евросоюза для коллективной закупки оружия.

Благодаря этим контрактам страны-члены ЕС и Норвегия теперь смогут закупать 155-мм боеприпасы через EDA, которая будет работать как закупочное агентство.

Закупаемые боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, которые страны-члены ЕС передали Украине: французская Caesar, польская Krab, немецкая Panzerhaubitze 2000 и словацкая Zuzana.

С целью соблюдения юридических обязательств и защиты коммерческой тайны EDA не может разглашать имена подрядчиков и цены за единицу продукции на данном этапе, а также не комментирует продолжающиеся переговоры.

Эти рамочные контракты были подписаны в рамках трехстороннего подхода к поставке большего количества артиллерийских боеприпасов и ракет в Украину, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года.

ЕС оказывает поддержку странам-членам в поставках артиллерийских боеприпасов и ракет из национальных запасов; агрегировании спроса и совместной закупке 155-мм боеприпасов; а также в наращивании производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет, вступил в силу 23 июля.