В Узбекистане перестали пересылать денежные переводы в Россию

Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана приостановили услуги денежных переводов из России и в Россию. Об этом говорится в заявлениях компаний Pay Way и Oson, сообщает Лига.Финансы.

"В приложении временно будут отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию" , – сообщила пресс-служба Pay Way.

Временно отключить эти направления поручил Центробанк Узбекистана.

В Oson также сообщили, что с 5 сентября будут временно прекращены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы.

ЦБ Узбекистана пока не комментирует эту ситуацию. В Узбекистане зарегистрировано 52 платежных системы.