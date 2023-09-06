Россияне за сутки обстреляли 10 областей – сводки ОВА

Российская армия за сутки совершила атаки на 10 областей Украины ракетами, беспилотниками и артиллерией. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 среды, 6 сентября, сообщает Укринформ.

В Киевской области тревога продолжалась около двух часов. Работало ПВО. Попаданий нет. Предварительно — пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков между населенными пунктами в поле зафиксировано несколько пожаров травяного настила – все ликвидированы. В одной из общин поврежденного помещения торгового заведения. Огнем уничтожены находившиеся рядом грузовик и экскаватор. Фиксации падения обломков продолжаются.

В Черниговской области за сутки зафиксировано шесть обстрелов. Враг из минометов и артиллерии обстреливал общины Новгород-Северского и Корюковского районов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили семь обстрелов приграничья. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Шалыгинская, Середино-Будская общины. Враг избивал из минометов, артиллерии и АГС. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 192 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Миропольская, Шалыгинская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская общины. В Великописаревской общине повреждено хозяйственное помещение, помещение лицея, нежилые помещения, два трактора, два автомобиля и частное домовладение.

В Днепропетровской области ночью и утром русская армия обстреляла Никопольский район. Применила тяжелую артиллерию. Била по самому Никополю и Марганецкой общине. Погибших и пострадавших нет. Последствия атак уточняются.

Вчера агрессор атаковал Никопольский район из беспилотника. Снаряды сбросил на районный центр. Повреждены учебное заведение, склад, частное предприятие и инфраструктурный объект. Изуродованный жилой дом.

В Запорожской области за минувшие сутки враг нанес 94 удара по 26 населенным пунктам. 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня. Зафиксировано девять авиационных ударов по Орехову, Роботиному и Новоданиловке, БПЛА-атаки по Новодаровке, Малиновке и Каменскому, а также обстрелы из РСЗО по Степногорску и Полтавке.

В результате авиационного удара по Новоданиловке ранения получили трое местных жителей: 56-летний мужчина и женщины 57 и 58 лет. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Поступило 59 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащих РФ.

В Харьковской области за прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Ветеринарного Харьковского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Шевченко Харьковского района, Старица, Гатище, Плетеневка, Нестерное, Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районах Петропавловки и Крахмального. Враг продолжает обстреливать из артиллерии и минометов населенные пункты: Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное.

В Луганской области агрессор атаковал Белогоровку. Артиллерия и минометы применялись по Невскому, Белогоровке, Диброве. За сутки враг совершил 155 обстрелов.

В Донецкой области враг совершил 1304 обстрела по линии столкновения: 597 - на Лиманском направлении, 368 - на Соледарском, 339 - на Донецком. Под огнем находились 14 населенных пунктов: Константиновка, Торецк, Авдеевка, Часов Яр, Курахово, пгт Очеретино, пгт Большая Новоселка, пгт Курдюмовка, пгт Нелиповка, пгт Петровка, с.Новоукраинка, с.Шахтерское, с.Клищеевка Повреждены 25 жилых домов (из них три многоквартирных), три гражданских автомобиля, 8 гаражей, помещение АО «Часовоярского огнеупорного комбината», ЛЭП.

На Донетчине за сутки шесть человек получили ранения.

Утром в среду русские захватчики обстреляли Очеретино и окрестности Кураховской общины. "На Волновахском направлении в Комарской общине под обстрелами поселок Шевченко, в Угледарской общине - Угледар и Новоукраинка... Утром обстреляны Очеретино и окрестности Кураховской общины" , - сообщила Донецкая областная военная администрация.

В Одесской области почти три часа российские террористы атаковали Измаильский район ударными беспилотниками. Один человек погиб – сотрудник агропредприятия получил тяжелые ранения, скончался в больнице. В нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

По Херсонской области за сутки по области враг совершил 65 обстрелов, из них по Херсону — четыре обстрела. Россияне попали в районы 24 населенных пунктов области и башню мобильной связи в Бериславском районе.

Днем армия РФ обстреляла Ивановку в Херсонском районе. Травмированы две женщины 53 и 73 лет. При обстреле они находились во дворах своих домов. Обоих в состоянии средней тяжести госпитализировали. Враг ударил по Токаревке. Под обстрел попал 65-летний мужчина, находившийся возле дома. Раненого госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Всего за сутки из-за российской агрессии три человека получили ранения.