Подготовка энергосистемы к зиме: Зеленский собирал ставку

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором был рассмотрен вопрос подготовки энергетической системы Украины к зиме и возможным российским обстрелам.

Об этом президент сообщил в Telegram.

"Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады Премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций" , - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что "есть над чем работать". По его словам, все участники совещания получили "конкретные задачи по конкретным срокам выполнения".

Президент отметил, что к вопросу подготовки энергосистемы к зиме "будет особое внимание".