Маск занял $1 млрд у SpaceX, когда покупал Twitter – WSJ

Миллиардер Илон Маск обратился к производителю ракет SpaceX, которым он руководит как гендиректор, за займом в 1 млрд долл примерно в то же время, когда он покупал Twitter (сейчас переименован в X).﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Экономическая правда.

"Этот необычный заем является последним примером того, как самый богатый человек мира получил средства от своей бизнес-империи без необходимости навсегда расставаться с акциями, что позволило ему собрать средства для широкого спектра своих начинаний.

SpaceX одобрила заем, который был обеспечен частью его акций SpaceX, в октябре, и в том же месяце Маск снял всю сумму" , - пишет газета со ссылкой на документы, с которыми ей удалось ознакомиться.

"Невозможно выяснить, почему он взял этот заем. Он выплатил заем вскоре после того, как занял деньги, вернув SpaceX 1 миллиард долларов с процентами в ноябре. Маск и SpaceX не ответили на запросы о комментариях" , - добавляет WSJ.

В течение многих лет Маск договаривался с банками о займах под залог своих акций в компаниях, включая Tesla.

Маск на сегодня является крупнейшим акционером SpaceX, контролируя 42% акций и почти 79% голосов по состоянию на март, согласно представлению SpaceX к регулятору. Если он захочет взять кредит у SpaceX, он почти наверняка сможет это сделать.