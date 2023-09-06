Суд над Коломойским: рассмотрение апелляции перенесли

Сегодня Киевский апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию адвокатов Коломойского на избрание ему меры пресечения. Впрочем, рассмотрение жалобы перенесли на 25 сентября, сообщает Укринформ.

О таком решении объявил председатель коллегии судей Виктор Глиняный.

Киевский апелляционный суд перенес на 12:40 25 сентября рассмотрение жалобы олигарха Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн в связи с тем, что не поступили материалы дела из Шевченковского райсуда столицы.

Как сообщалось, 2 сентября Шевченковский районный суд города Киева принял решение о назначении Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 октября с альтернативой в виде внесения залога в размере 509 млн 960 тыс. грн.

Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

По данным следствия, за 2013-2020 годы он легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. По данным правоохранителей, были созданы кредитные обязательства общества непосредственно перед олигархом и все последующие перечисления задолженности этого общества поступали на личный счет Коломойского.