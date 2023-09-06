В Великобритании подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил уничтожение в Украине первого танка Challenger 2. Об этом он сказал в эфире Sky News, сообщает Укринформ.

"Я могу подтвердить, что информация корректна и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно. Материальные потери — то, что может происходить в зоне боевых действий" , - сказал Шеппс.

По его словам, российская артиллерия поразила танк, и он сгорел. Однако экипаж из шести человек смог спастись.

Шеппс добавил, что Британия не отправит Украине новый танк взамен потерянному.

В общей сложности Великобритания отправила в Украину 14 танков Challenger 2, только один из них был уничтожен.

Вчера в сети появилось видео, на котором видно как танк, похожий на Challenger 2, горит.