CNN: Блинкен объявит о новой помощи для Украины на $1 млрд

Прибывший утром 6 сентября в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о новом пакете помощи Украине на общую сумму более $1 млрд. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США, сообщает Лига.net.

Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главной украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента, путешествующий с Блинкеном, сообщил также, что сейчас "подходящее время прийти и оценить", как идет контрнаступление Украины. Чиновник не стал вдаваться в подробности.

По его словам, "мы хотим увидеть и услышать, как они [украинцы] намерены продвигаться вперед в ближайшие недели". Он добавил, что США видят, что Украина добилась "некоторых впечатляющих успехов, в частности, на юге, но также и на востоке в последние дни и недели".

Также, добавил анонимный дипломат, визит главы американской внешней политики дает возможность Соединенным Штатам и Украине согласовать позиции перед Генассамблеей ООН, которая состоится позднее в этом месяце.

"У украинцев есть важная миссия в Нью-Йорке — продолжать объяснять своим союзникам и партнерам по всему миру, что происходит, и их постоянную потребность в поддержке. И для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия по их поддержке. Иметь возможность проконсультироваться и договориться до того, как мы доберемся до Нью-Йорка, очень, очень важно" , — сказал чиновник.

Под утро Киев подвергся очередному ракетному удару России. Все крылатые ракеты, по словам военных, были перехвачены. Вероятно, Блинкен как раз в это время прибыл в столицу на поезде из Польши, или немного позже.

Госсекретарь США в третий раз приехал в столицу Украины после начала полномасштабного вторжения России.

В апреле 2022-го, всего через несколько недель после бегства российских войск из-под Киева, это был визит с вместе с министром обороны США Ллойдом Остином, а вторая поездка состоялась в сентябре того же года во время блицкриг-контрнаступления ВСУ в Харьковской области.