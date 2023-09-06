В НБУ отчитались о снижении международных резервов в августе на 3,2%

В течение августа 2023 года международные резервы Украины снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке.﻿ Об этом говорится в сообщении Национального банка, сообщает Экономическая правда.

Так, по состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли почти 40,4 млрд долл. США.

"В августе они снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров" , - говорится в сообщении.

Как отмечают в Нацбанке, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

В целом в течение августа 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины. В августе 2023 года Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 453,8 млн долл. США и выкупил в резервы - 4,5 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 2 449,3 млн долл. США.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 664,4 млн долл. США. Из этой суммы:

1 632,9 млн долл. США - макрофинансовая помощь от ЕС;

21,9 млн долл. США - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 306,5 млн долл. США, из которых 169,1 млн долл. США - долга перед Всемирным банком, 63,7 млн долл. США - за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, остальные - долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 379,6 млн долл. США.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) В августе в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 120,5 млн долл. США.