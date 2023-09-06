Возобновлении е-декларирования: НАПК просит Зеленского ветировать закон

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции планирует обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый Верховной Радой законопроект о декларировании госслужащих (9587-Д), сообщает Новое время.

Отмечается, что это позволит вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Раде. В НАПК убеждены, что такое решение является единственным в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины.

Прежде всего, обращают внимание в агентстве, в принятом законопроекте поддержана норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

"Законодатели поддержали и изменения, которыми будут скрыты данные упомянутого Реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей, путем не внесения сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также удаления большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение административных и уголовных связанных с коррупцией и коррупционных правонарушений" , — указывают в НАПК.

В агентстве напомнили, что в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения сегодня входят 46 556 человек. Из них 1 961 человек привлечен к дисциплинарной ответственности, 29 457 — к административной ответственности, а 15 138 — к уголовной.

После внесения изменений в ст. 59 законопроекта ориентировочно останется 5 021 человек, будет удалено более 10 тыс. человек осужденных за коррупционные преступления.

Там подчеркнули, что изменения в ст. 59 предоставят возможность не учитывать при назначении на должности судей, руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления факт осуждения лица за коррупционные преступления. Поскольку при назначении на эти и другие важные должности осуществляется специальная проверка, в том числе на предмет наличия лица в Реестре.