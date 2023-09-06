Жена Пашиняна приедет в Украину и передаст гумпомощь от Армении – СМИ

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сегодня примет участие в ежегодном саммите первых леди и джентльменов в Киеве, который проводится третий год подряд по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, сообщает Радио Азатутюн.

Информация об участии супруги армянского лидера опубликована на сайте саммита.

Со вступительной речью участников мероприятия поприветствует президент Украины Владимир Зеленский.

В саммите этого года принимают участие жены и мужья лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и ряда других стран, высокопоставленные женщины-чиновницы Евросоюза, известные журналисты и актеры.

Темой саммита в этом году является психическое здоровье, а гости выступят во время панельных дискуссий.

Армянской службе "Радио Свобода" вчера стало известно, что Армения впервые после российского вторжения в Украину направила в эту страну гуманитарную помощь. Ожидается, что Анна Акопян сегодня в Киеве передаст эту помощь.

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