Премьер Дании с визитом в Киеве: выступила в Раде

Премьер Дании третий раз за время полномасштабной войны прибыла в Украину и выступила в Верховной Раде, сообщает Европейская правда.

Датское TV2 сообщило, что Мэтте Фредериксен прибыла в Киев и опубликовали фрагменты ее выступления в Верховной Раде.

Фото премьера в Раде опубликовал депутат Ярослав Железняк.

О визите Фредериксена не было известно заранее.

TV2 сообщает, что перед приездом в Киев Фредериксен посетила церковь в Буче, где сейчас находится фотовыставка военных преступлений российских военных, совершенных во время оккупации.