Блинкен начал визит в Украину с чествования погибших военных

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в среду побывал на Берковецком кладбище, где почтил погибших защитников Украины. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, опубликовав фото с кладбища, сообщает Европейская правда.

"Госсекретарь стал первым моим коллегой, который начал день в Киеве с почтения памяти наших погибших героев на Берковецком кладбище. Это жест уважения всем украинским воинам, которые отдали жизнь за нашу свободу и право жить", – написал он.

I welcomed @SecBlinken in Ukraine.



The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.



This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023

В своем аккаунте в X (Twitter) Бликен кратко описал цель своего визита в Украину:

"Снова в Киеве сегодня, чтобы встретиться с нашими украинскими партнерами, чтобы обсудить их продолжающееся контрнаступление, предстоящую помощь и усилия по восстановлению, и, прежде всего, чтобы укрепить непреклонную поддержку Украины со стороны США".

Returned to Kyiv today to meet with our Ukrainian partners to discuss their ongoing counteroffensive, future assistance and reconstruction efforts, and above all, to reinforce the unwavering U.S. commitment to Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 6, 2023

Напомним, Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.

О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне, однако в Госдепе отказались комментировать эти слухи.

Ожидается, что во время визита американский дипломат объявит﻿ о новой помощи для Украины.