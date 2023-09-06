Блинкен начал визит в Украину с чествования погибших военных
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в среду побывал на Берковецком кладбище, где почтил погибших защитников Украины. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, опубликовав фото с кладбища, сообщает Европейская правда.
"Госсекретарь стал первым моим коллегой, который начал день в Киеве с почтения памяти наших погибших героев на Берковецком кладбище. Это жест уважения всем украинским воинам, которые отдали жизнь за нашу свободу и право жить", – написал он.
В своем аккаунте в X (Twitter) Бликен кратко описал цель своего визита в Украину:
"Снова в Киеве сегодня, чтобы встретиться с нашими украинскими партнерами, чтобы обсудить их продолжающееся контрнаступление, предстоящую помощь и усилия по восстановлению, и, прежде всего, чтобы укрепить непреклонную поддержку Украины со стороны США".
Напомним, Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.
О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне, однако в Госдепе отказались комментировать эти слухи.
Ожидается, что во время визита американский дипломат объявит о новой помощи для Украины.