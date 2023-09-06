ГУР: количество российских военных в плену Украины значительно увеличилось

За последний период количество российских военных в украинском плену значительно увеличилось. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

"Россия возвращает украинских военнопленных и будет это делать. В частности, по собственным соображениям – и внутриполитическим, и безопасности. В украинском плену также находятся российские военнопленные. И за последний период их стало значительно больше" , – отметил Юсов.

В то же время, он подчеркнул, что Женевские конвенции не предусматривают обязательных обменов пленными во время войны. Однако представитель ГУР МОУ подчеркнул, что Украина не ожидает завершения боевых действий, а уже сейчас возвращает своих граждан.