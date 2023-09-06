ГУР: количество российских военных в плену Украины значительно увеличилось
За последний период количество российских военных в украинском плену значительно увеличилось. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Укринформ.
"Россия возвращает украинских военнопленных и будет это делать. В частности, по собственным соображениям – и внутриполитическим, и безопасности. В украинском плену также находятся российские военнопленные. И за последний период их стало значительно больше", – отметил Юсов.
В то же время, он подчеркнул, что Женевские конвенции не предусматривают обязательных обменов пленными во время войны. Однако представитель ГУР МОУ подчеркнул, что Украина не ожидает завершения боевых действий, а уже сейчас возвращает своих граждан.
"И защитников Мариуполя, и защитников всех других городов Украина возвращает и будет возвращать из плена. Сам факт, что в условиях полномасштабной войны уже около 2,6 тыс. защитников вернулись домой, – это уже показатель. Немногие имеют такой опыт", – добавил он.