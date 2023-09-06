Блинкен пообещал долгосрочную поддержку Украины со стороны США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе получала необходимую помощь, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время совместного с главой МИД Украины подхода к прессе в Киеве.

Энтони Блинкен напомнил, что во время каждого визита в Украину за время полномасштабной войны поражен храбростью и стойкостью украинцев.

"Я здесь прежде всего для того, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украины. Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо, не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы у нее были хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонительные способности, чтобы агрессия не повторилась" , – заявил он.

Госсекретарь добавил, что США также будут сотрудничать с партнерами для того, чтобы помочь Украине восстанавливаться и становиться сильной экономикой и сильной демократией.