РФ производит десятки "Калибров" в месяц, но это не позволяет восстановить запасы – ГУР

Россия в месяц производит десятки ракет типа "Калибр" и несколько меньшее количество ракет типа "Искандер". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

По словам Юсова, это достаточно ограниченные возможности производства, не покрывающие издержки и не позволяющие восстановить запасы, имеющиеся в РФ до 24 февраля.

"За счет "серого импорта" контрабанды они какие-то моменты закрывают, но полностью это не закрывает потребности российского ВПК" , - подчеркнул представитель украинской разведки.

Юсов проинформировал, что россияне "регулярно используют новые ракеты" для атак на территорию Украины.

"Если говорить о дронах, – они все из новых партий. Но это преимущественно не российские дроны, если мы говорим о Shahed. Это все крупноузловой сборник иранских ударных дронов с определенными элементами, материалами, произведенными непосредственно на территории РФ" , – добавил он.

Юсов также отметил, что угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины сохраняется.

Он напомнил, что в прошлом году в осенне-зимний период Украина страдала от массированных ракетных ударов. В этом контексте представитель ГУР МОУ проинформировал, что с начала полномасштабного российского вторжения пик одноразового выпуска ракет по территории Украины – 120 штук. Юсов отметил, что сейчас таких массовых ракетных ударов не наблюдается, в частности, в связи с использованием Россией ракетного запаса и с ограниченными возможностями производства.